Bad Kissingen: Spürhund entdeckt Einbrecher im Kühlschrank

Ein ungewöhnliches Versteck hat sich ein Einbrecher in Unterfranken ausgesucht. Er versteckte sich in einem Supermarkt in einem Kühlschrank vor eintreffenden Polizisten. Der Spürnase eines Polizeihundes entging er jedoch nicht.

© Björn Schmitt, Polizeisprecher, Polizeipräsidium Unterfranken