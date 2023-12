Bad Kissingen: Rohrbruch - Wasserversorgung teils eingeschränkt

In Bad Kissingen ist am frühen Montagmorgen das Rohr einer Hauptwasserleitung in der Innenstadt geplatzt. Unter anderem stehe dadurch der Keller einer örtlichen Bankfiliale unter Wasser, berichtet der Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Kissingen, Ralf Merkl.

Vier Stadtteile betroffen

Der Schaden an einer Hochdruckversorgungsleitung an der Ecke Münchner Straße/Hartmannstraße sei um 5.30 Uhr festgestellt worden. Das Wasser musste in mehreren Stadtteilen teils abgestellt werden. Beeinträchtigt sei die Wasserversorgung in den Stadtteilen Staffelsberg, Sinnberg und Wendelinus sowie Bad Kissingen-Nord. Eine Straße wurde teilweise überflutet, der Schaden sei derzeit noch nicht absehbar. Auch, wie viele Haushalte betroffen seien, könne man derzeit noch nicht abschätzen.

Gesundheitsamt empfiehlt Wasser abzukochen

Feuerwehr und Stadtwerke seien "mit Hochdruck" an der Behebung der Störung beschäftigt. Die Reparaturarbeiten werden sich voraussichtlich noch den ganzen Tag hinziehen. Weil durch Schmutzeintritt im Stadtgebiet Trübungen des Leitungswassers auftreten können, wird auch auf Anraten des Gesundheitsamts bis auf Weiteres dazu geraten, das Trinkwasser abzukochen. Die Ursache des Rohrbruchs sei noch nicht bekannt, Frost oder eine äußere Einwirkung sei aber unwahrscheinlich.