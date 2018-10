Bad Kissingen: Pilot bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte, war die Maschine im Taunus gestartet und sollte auf dem Kissinger Flugplatz landen. Das Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache ab.

Der Motorsegler ist direkt an einem Radweg in der Nähe der Oberen Saline in Bad Kissingen aufgeschlagen, knapp 1,5 Kilometer vom Kissinger Flugplatz entfernt. Von der Maschine waren nur noch rauchende Trümmer zu sehen, als Feuerwehr und Rettungsdienst am Unglücksort eintrafen. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Das Kleinflugzeug befand sich gegen 12.15 Uhr über dem Bad Kissinger Ortsteil Hausen, als eine Anwohnerin auf die Maschine aufmerksam wurde. Es habe in der Luft einen lauten Knall gegeben. Dann habe das Flugzeug zu torkeln begonnen und sei schließlich abgestürzt, sagte die Augenzeugin.