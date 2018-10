vor 30 Minuten

Bad Kissingen: Offenbar ein Toter bei Flugzeugabsturz

In der Nähe des Flugplatzes Bad Kissingen ist am Mittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. In der Maschine befand sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl nur eine Person. Die ist ums Leben gekommen. Weitere Details nennt die Polizei noch nicht.