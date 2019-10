Bad Kissingen: OB Blankenburg stellt sich nicht zur Wiederwahl

Die SPD-Stadtratsfraktion und der SPD-Ortsverein reagieren mit Bedauern auf Blankenburgs Entscheidung.

Noch im November will die SPD Bad Kissingen eine Oberbürgermeisterkandidatin oder einen Oberbürgermeisterkandidaten präsentieren, von der bzw. von dem sie überzeugt ist, "dass die SPD sehr gute Chancen hat, auch in Zukunft die Oberbürgermeisterin beziehungsweise den Oberbürgermeister in Bad Kissingen zu stellen und neue Akzente in der Stadtpolitik zu setzen".

Am 15. März 2020 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt.