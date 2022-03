Bad Kissingen: Mann rettet mehrere Nachbarn aus brennendem Haus

Bei einem Wohnungsbrand in Bad Kissingen hat ein junger Mann mehrere seiner Nachbarn in Sicherheit gebracht. Wie Polizei mitteilte, war der 23-Jährige in der Nacht zum Montag vom Brandmelder einer Nachbarwohnung geweckt worden. Die Nachbarn hatten die Tür ihrer Wohnung bereits geöffnet. So konnte der 23-Jährige die Flammen in deren Wohnung sehen. Daraufhin hatte er die beiden Bewohner ins Freie gebracht, die Feuerwehr gerufen und weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses nach draußen begleitet, hieß es.

Defekte Gastherme soll Brand ausgelöst haben

Durch sein schnelles Eingreifen verhinderte der 23-Jährige laut Polizei, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen. Zwei der insgesamt neun Hausbewohner wurden anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ursache des Feuers war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Gastherme. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.