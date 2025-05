Lkw mit Postsendungen in Brand geraten – 240.000 Euro Schaden

Am Montagabend ist auf der A7 bei Schondra ein Lkw, der Postsendungen geladen hatte, in Brand geraten. Laut Polizei war einer der Reifen des Fahrzeugs geplatzt. Über drei Stunden waren die Feuerwehren mit dem Löschen beschäftigt. Der Lkw sowie die Ladung wurden durch den Brand völlig zerstört. Die Polizei spricht von einem Schaden von 240.000 Euro. Es hat sich ihren Angaben nach nicht um einen Lkw von der Post beziehungsweise DHL gehandelt.

Lkw brennt aus – Fahrer bringt sich in Sicherheit

Wie die Polizei berichtet, hatte der Lkw-Fahrer gegen 21.40 Uhr bemerkt, das sein Lastwagen zu brennen angefangen hatte. Der Mann konnte den Lkw, aus dem Kraftstoff auslief, auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Er musste aber zusehen, wie der Lkw und die Ladung in Flammen aufgingen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

A7 komplett gesperrt

Feuerwehren aus Bad Kissingen, Oberthulba, Schönderling, Bad Brückenau und Stangenroth waren über drei Stunden mit dem Löscharbeiten beschäftigt. Wegen der starken Rauchentwicklung war die A7 zeitweise in beide Richtungen gesperrt, bis die Flammen gelöscht waren. Durch das Feuer wurde auch die Fahrbahndecke an der Unfallstelle beschädigt. Die Sperrung der A7 in Fahrtrichtung Kassel dauerte bis in die Morgenstunden.