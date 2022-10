Bad Kissingen: Langer Korso aus Elektrofahrzeugen - Weltrekord?

Einen Weltrekordversuch hat es am Sonntag in Bad Kissingen gegeben: Dort versammelten sich 125 Elektroautos, City-Roller und E-Bikes und fuhren gemeinsam in einem Konvoi durch die Stadt. Mit dabei war auch das elektrische Kissinger Kurbähnle.

Polizei und Feuerwehr hatten den Verkehr für die Dauer der Aktion gesperrt. Der Konvoi startete um 14 Uhr am Wertstoffhof und endete nach einer fast zwei Kilometer langen Strecke und 45 Minuten Fahrzeit am Ende der Ludwigsbrücke. Die Aktion fand im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitstage statt.

Ungewissheit, ob es zum Rekord gereicht hat

Die Bad Kissinger Initiative "lade&weile" gab den Anstoß zum Weltrekordversuch. Ob es jedoch tatsächlich für den Weltrekord gereicht hat, wissen die Initiatoren um Fritz Lang noch nicht. Bernhard Schlereth war als offizieller Vertreter der Stadt Bad Kissingen mit dabei und hielt die Teilnehmerzahl amtlich fest.

Initiatoren auf der Suche nach offizieller Anerkennung

Nun will sich die Initiative "lade&weile" auf die Suche nach einer Stelle machen, die den Rekord anerkennt. Ins berühmte Guinness-Buch der Rekorde wird es die Aktion vermutlich aber nicht schaffen. Dafür müsse, so Fritz Lang, eine Gebühr von 10.000 Euro gezahlt werden, damit der Rekord anerkannt werde. Das könne man nicht finanzieren.