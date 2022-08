Bad Kissingen ist einer der trockensten Orte Bayerns

Mit lediglich 22 Liter Regenfall pro Quadratmeter in den vergangenen drei Monaten zählt Bad Kissingen zu den trockensten Orten in Bayern. Dieser Wert liegt weit unter dem Mittelwert von 191 Liter. In den vergangenen zwölf Jahren habe es in der unterfränkischen Kurstadt unterdurchschnittlich wenig geregnet, der Klimawandel sei nicht mehr zu leugnen, sagt Uwe Seidl, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen.

Folgen der niederschlagsarmen Monate

Nicht nur Wiesen und Laub an der fränkischen Saale sind vertrocknet, auch die Saale selbst hat einen niedrigen Pegel, da seit acht Wochen kein nennenswerter Regen gefallen ist. Seit zwei Wochen appelliert die Regierung von Unterfranken deshalb, Wasser zu sparen. Seidl sagt: "Wir bitten alle Bürger, etwa weniger den Swimmingpool zu befüllen oder den Rasen zu sprengen. Ideal wäre es, diese Dinge ganz zu unterlassen." Bisher noch unproblematisch sei die Trinkwasserversorgung.

Bewässerung um Baum- und Pflanzensterben zu vermeiden

Im Kurgarten und im Luitpoldgarten bewässern die Gärtnerinnen und Gärtner täglich, um ein Baum- und Pflanzensterben zu verhindern. Eigentlich ist das für Parkanlagen nicht vorgesehen, seit Juni aber ist es unerlässlich, um die Arten zu schützen, sagt Gärtnermeister Uwe Paff. Gleichzeitig versteht er den Schutz der Bäume und damit des natürlichen Schattens als Beitrag zur Abkühlung in den Städten.

Für folgende Hitzesommer sieht der Leiter der Kurgärtnerei computergesteuerte Wassersysteme als Lösung, um Wasser zu sparen: "Diese erfassen auch die Regenmenge und bewässern bedarfsorientiert." Außerdem stellt sich die Kurgärtnerei auf eine mögliche Bedarfspriorisierung ein, die Wasserentnahmen langfristig einschränken könnte.