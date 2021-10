Bad Kissingen: 13-Jähriger mit 1,5 Promille im Grünstreifen

In Bad Kissingen ist ein 13-Jähriger am Samstagabend total betrunken von der Polizei aufgegriffen worden. Bei einstelligen Temperaturen hatte sich der Jugendliche in einem Grünstreifen in der Bad Kissinger Erhardstraße schlafen gelegt. Dort hatten Passanten den 13-Jährigen entdeckt und die Polizei verständigt.

Nach Alkoholtest nach Hause

Die Beamten weckten den Buben und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch: Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Rettungsdienst untersuchte den 13-Jährigen, danach wurde er seiner Mutter übergeben.

Jugendamt wurde verständigt

Woher der Jugendliche den Alkohol hatte, ist laut Polizeiangaben bislang unbekannt. Die Beamten informierten das Jugendamt über den Vorfall.