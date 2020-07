Bad Kissingen: 1,5 Meter lange Kornnatter in Auffahrt gefunden

Ein Bewohner der Bad Kissinger Akazienstraße entdeckte am Dienstag eine 1,5 Meter lange Kornnatter in seiner Hofauffahrt. Das Tier versteckte sich hinter einer Mülltonne. Der Mann rief daraufhin die Polizei. Die Beamten brachten das Tier zunächst auf die Dienststelle und dann ins Tierheim in Schwebheim.