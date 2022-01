Bad Hindelang: Treffen der Elite des Schlittenhundesports

In Bad Hindelang trifft sich am Wochenende die Elite des Schlittenhundesports. Die größten Gespanne gehen mit zehn oder zwölf Hunden an den Start. Zwischen 800 und 1.000 Vierbeiner tummeln sich bei dem Rennen.

Der Wettkampf ist nicht nur ein Weltcup-Rennen, sondern auch ein sogenannter "Sichtungslauf" für die Weltmeisterschaft in Schweden. Wer gut abschneidet und aktuell noch nicht im Kader ist, könnte so noch in die Deutsche Mannschaft aufgenommen werden und an der WM teilnehmen. Doch selbst wer es so weit schafft, kann offenbar nicht ausschließlich von diesem Sport leben.

Teurer Sport: "Man muss schon einen an der Klatsche haben"

"Man muss schon einen an der Klatsche haben, wenn man so viele Hunde hat", sagt Michael Landau. Er ist Präsident des Deutschen Schlittenhundeverbands (VDSV) und hat selbst sieben Huskys. Man müsse das wirklich wollen und sein Leben danach ausrichten. Denn zum einen kostet der Sport viel Zeit: Man muss sich jeden Tag um seine Tiere kümmern, sie pflegen, das Fahren zu den Rennen nimmt viel Zeit in Anspruch. Landau hat seinen Urlaub immer komplett in den Winter gelegt, um zu den Rennen fahren zu können, sagt er.

Zum anderen sei es auch kein billiger Sport: Die Musher, also die Schlittenhundeführerinnen und -führer, brauchen Platz für die Hunde, Zwinger, Auslauf, große Autos für die Reisen zu den Rennen – die damit verbundenen Spritkosten machen laut Landau einen großen Teil der Kosten aus – und beim Futter kommt mit vielen Hunden natürlich auch einiges zusammen. Seine Hunde fressen pro Woche etwa einen Sack Futter, der kostet rund 50 Euro. Diese Kosten müssen die Musher grundsätzlich selbst tragen, sagt Landau. Außer man findet Sponsoren. Die würden in der Regel aber nur einen gewissen Anteil der Futterkosten übernehmen. Etwa ein Drittel der Kadersportler hätte so ein Futter-Sponsoring. Die Vereine könnten bei Startgeldern und Anfahrtskosten bei internationalen Starts immerhin ein wenig unterstützen. Im Ausland schaue das schon anders aus. In Polen etwa gebe es für Weltmeister ein "ordentliches" monatliches Gehalt. Das gehe in Deutschland nicht. Aber grundsätzlich könne in Europa niemand nur vom Schlittenhundesport leben, auch in Polen nicht.

Das Wichtigste sei eine gute Bindung zu den Schlittenhunden

Musher müssen gut mit den Schlitten umgehen können. Der Trail, also die Rennstrecke, in Bad Hindelang sei eine der schwierigsten überhaupt – mit Anstiegen und steilen Abfahrten. Die Renndistanzen betragen dort zwischen sechs und 18 Kilometer, abhängig von den Gespanngrößen. Das Wichtigste sei aber, dass die Sportlerinnen und Sportler eine gute Bindung zu ihren Tieren haben, meint Michael Landau. Wenn die nicht da sei, könne man nie ordentlich fahren. Grundsätzlich steuern die Musher ihre Vierbeiner zwar über Bremsen am Schlitten und über Zurufe. "Aber du kannst einen Schlittenhund nie nur durch Rufen dazu bringen, zu laufen", sagt der Verbandspräsident, sondern nur wenn die Bindung zum Tier da sei.

Die Tierschutzorganisation Peta kritisierte in der Vergangenheit Schlittenhunderennen, vor allem das rund 1.600 Kilometer lange Rennen Iditarod in Alaska wegen der Belastung für die Tiere dort. Landau betont, dass man in Europa sehr auf Tierschutz achte, Tierschutzregeln stünden immer über Rennregeln. Es gebe zudem bei jedem Rennen Tierschutzbeauftragte. "Und wenn die sagen, es ist zu warm, dann wird das Rennen verkürzt oder abgesagt", erklärt Landau. In Unterjoch etwa wurde ein Teil der Strecke am Samstag wegen warmer Temperaturen gestrichen. "Wir zwingen unsere Hunde nicht zum Laufen, sondern ihr eigener Jagdtrieb. Wenn die keine Lust haben, laufen die nicht", ergänzt Landau.

Nicht nur mit Schlitten unterwegs

Neben den klassischen, nordischen Schlittenhunden (Sibirischer Husky, Alaskan Malamute, Grönländer, Eskimo-Dog und Samojeden) treten bei Rennen auch Hounds an. Das sind europäische Schlittenhunde, die eher mit Jagdhunden vergleichbar sind.

Statt sich auf einem Schlitten von den Hunden ziehen zu lassen, kann man sich zum Beispiel auch Langlaufskier anschnallen und ein bis zwei Hunde vor sich spannen – das sogenannte Skijöring. Aber auch ohne Schnee ist der Sport möglich – mit Scooter, Fahrrad, Wagen oder sogar zu Fuß.