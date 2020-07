Bad Grönenbach - ein Skandal und seine Folgen

Ein Jahr ist es her, da machte die Allgäuer Gemeinde Bad Grönenbach bundesweit Schlagzeilen. Tierschutzaktivisten veröffentlichten Aufnahmen eines großen Milchviehbetriebs. Darauf unter anderem zu sehen: Tiere mit offenen Knochenbrüchen und eine Kuh, die röchelnd mit verdrehtem Hals im Stall liegt. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein. Wenig später ermittelt sie zudem bei zwei weiteren Milchviehbetrieben im Ort.

Bauern fühlen sich pauschal verurteilt

Empörte Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten gegen die Misshandlungen. Doch wie erlebten all dies die Bauern hier, die mit dem Skandal gar nichts zu tun hatten?

Acht Uhr morgens. Siegfried Villing steckt Melkpumpen an die Euter seiner Kühe. Inzwischen werde im Ort kaum mehr über den Tierskandal gesprochen, sagt er. Viele Landwirte hätten sich pauschal verurteilt gefühlt. Dabei gebe es doch Kontrollen, die zeigten: Bei den meisten sei die Betriebsführung in Ordnung.

Entscheidend ist der Betriebsleiter

Villing ist Vorsitzender des Bauernverbandes in Bad Grönenbach. Er selbst hat 70 Milchkühe auf einem Biohof. Er ist aber weit davon entfernt, das als einzig sinnvolle Form der Landwirtschaft zu sehen, sagt er: "Es kann auch ein Großbetrieb alle Auflagen erfüllen, damit ein Betrieb im Hinblick auf das Tierwohl läuft, es kann aber auch in kleineren Betrieben Schwierigkeiten geben, es ist ausschließlich vom Betriebsleiter abhängig."

Tourismus boomt trotz Skandal

Bad Grönenbach ist aber auch Kneipp-Kurort. In der 6000-Einwohner-Gemeinde gab es Befürchtungen, dass der Tourismus Schaden nehmen könnte. Doch davon hat der Ort zum Glück nichts gespürt, sagt Bürgermeister Bernhard Kerler. "Im Gegenteil, wir hatten 187.000 Übernachtungen, das ist ein neuer Rekord, also so viele Übernachtungen hatten wir noch nie", freut er sich.

Neue Kontrollmechanismen

Die Frage bleibt, was auf den betroffenen Höfen passiert? Betriebe mit mehr als 600 Rindern werden künftig von einer überregionalen Kontrollbehörde im fränkischen Kulmbach geprüft und nicht mehr vom Landratsamt Unterallgäu.

Man habe in den vergangenen Monaten aber auch hier viel angeschoben, sagt der neue Landrat Alex Eder. "Bei einem Betrieb wurden extra ein Tierschutzbeauftrager und ein Expertenteam installiert, um da auszuhelfen. In einem anderen Betrieb hat einfach die Haltung gewechselt auf einen anderen Landwirt. Und es gibt einen Betrieb mit einem sehr großen Tierbestand, der ist um ein Viertel reduziert worden."

Zwei von drei Höfen ohne Nachfolger

Biolandwirt Siegfried Villing befürchtet, dass immer mehr Auflagen kommen – für alle Landwirte. Und, dass die zunehmende Bürokratie nicht nur ältere Bauern zum Aufhören bewegen, sondern auch junge Menschen im Unterallgäu davon abhalten könnte, überhaupt Landwirt zu werden. "Von 50 Ausbildungsplätzen sind derzeit weniger als 20 belegt. Das heißt, dass zwei Drittel der Höfe keinen Nachfolger haben". Das Sterben der kleinen Höfe dürfte sich also noch weiter beschleunigen.