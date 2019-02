07.02.2019, 17:01 Uhr

Bad Füssing: 83-Jährige kracht in Frühstücksbuffet

Eine 83-jährige Autofahrerin ist in Bad Füssing statt rückwärts zu fahren, mit Vollgas vorwärts in den Frühstücksraum eines Hotels gekracht. Sie hatte den Automatik-Schalthebel in ihrem Auto offenbar falsch eingestellt. Verletzt wurde niemand.