28.12.2020, 21:19 Uhr

Bad Feilnbacher spenden Schlafsäcke für Münchner Obdachlose

Kalt soll es bleiben in den kommenden Tagen, am Donnerstag bis zu minus sechs Grad in München. Ein junger Unternehmer aus Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim nahm das zum Anlass, Schlafsäcke zu verschenken – an Obdachlose in der Millionenstadt.