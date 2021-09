Bad Brückenau: Stinkende Tierhäute vor Feuerwehrhaus entfernt

Diese kuriose Entdeckung muss wohl mit der Zeit ziemlich gestunken haben, jedenfalls berichteten das die Feuerwehrleute vom Bad Brückenauer Ortsteil Wernarz. Vor dem dortigen Feuerwehrhaus sind nämlich insgesamt 36 größere Tierhäute oder Stücke von Tierhäuten gefunden worden. Die Teerfläche vor dem Tor des Unterstands für Löschfahrzeuge war laut Polizei mit den "müffelnden" Stücken dicht bedeckt.

Stinkende Tierhäute nach Tagen entsorgt

Entdeckt wurden die Tierhäute bereits am vergangenen Mittwoch, also am 1. September. Augenscheinlich wollte der Besitzer oder die Besitzerin die Häute dort trocknen lassen. Nachdem die Tierhäute am Freitag letzter Woche immer noch nicht entfernt worden waren, nahm sich der städtische Bauhof der Sache an und entsorgte sie. Unter anderem waren auch Hygienebelange für die Entscheidung zur Entsorgung maßgeblich.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau sucht nach dem Verursacher und bittet die Bevölkerung um Hinweise.