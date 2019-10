Bad Brückenau: Paracycling-Star Maximilian Jäger

Maximilian Jäger fährt auf seinem Renn-Dreirad bereits in der Weltspitze mit. Seit einem Jahr gehört er zum Paracycling-Nationalkader in Cottbus und bereitet sich dort – neben dem Gymnasium – auf nationale und internationale Wettkämpfe vor. Sein Ziel ist es, an den nächsten Paralympics teilzunehmen.

Mit Sport gegen die Lähmung ankämpfen

Dass Jäger heute fest im Sattel sitzt, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Denn seit einem vorgeburtlichen Schlaganfall ist seine linke Körperhälfte teilweise gelähmt. Mit Sport kämpft Jäger von frühester Kindheit gegen sein Handycap an. Bereits im Alter von zehn Jahren nimmt er an nationalen Skiwettbewerben teil.

Erst Skifahren, jetzt Renn-Dreirad-Fahren

Als seine Wettkampf-Klasse aus dem Kanon gestrichen wird, sattelt es aufs Renn-Dreirad um. Bei der Renn-Dreirad-WM im niederländischen Emmen schaffte es der 19-Jährige vor wenigen Wochen gleich zweimal aufs Siegertreppchen.