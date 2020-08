Bad Bocklet: Mann rettet Hund aus Saale und braucht selbst Hilfe

Am Sonntag ist in Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen ein West-Highland-Terrier bei einem Spaziergang an der Saale in den Fluss gefallen. Der Polizei zufolge rutschte der Hund die abschüssige Böschung hinab und landete im Wasser. Das Tier konnte die Saale aus eigener Kraft nicht wieder verlassen.

Feuerwehr holt Herrchen aus dem Fluss

Sein 54-jährige Besitzer sei daraufhin in den Fluss gestiegen und habe das Tier aus dem Fluss geholt. Der Mann konnte dann aber selbst nicht mehr das Ufer erklimmen. Seine Begleiterin wählte daraufhin den Notruf. Feuerwehrleute bargen den Mann mit einer Leiter aus dem Wasser. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb nach Polizeiangaben unverletzt.