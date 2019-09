Bad Bocklet: Letzte öffentliche Offiziersanwärter-Vereidigung

Voraussichtlich zum letzten Mal gibt es in Bad Bocklet (Lkr. Bad Kissingen) eine gemeinsame Vereidigung der Heeres-Offiziersanwärter. 500 angehende Offiziere werden dafür am Donnerstagnachmittag im Kurort erwartet. Die Bundeswehr will ihre Ausbildung umstellen. Zukünftig sollen die Anwärter ihren Eid in ihren jeweiligen Heimatkasernen sprechen.

Stauffenberg-Sohn hält Festrede

Ehrengast und Festredner bei der Veranstaltung im Kurpark ist Generalmajor a.D. Berthold Graf von Stauffenberg. Der 85-Jährige ist der älteste Sohn des Widerstandskämpfers Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Im kleinen Kursaal wird anlässlich des 75. Jahrestags des Stauffenberg-Attentats auf Hitler die Sonder-Aussstellung "Aufstand des Gewissens" gezeigt.

Bundeswehr präsentiert sich der Öffentlichkeit

Schon ab Mittag präsentiert sich die Bundeswehr für die Familien und Angehörigen der Soldaten mit verschiedenen Vorführungen und Ständen. Auch andere Interessierte sind dazu eingeladen. Es gibt eine Waffen- und Fahrzeugschau und mehrere Vorführungen von Diensthunden und der Nahkampfausbildung. Außerdem sind Stationen aufgebaut, an denen zum Beispiel das Überwinden eines Seilstegs gezeigt wird.