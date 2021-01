Bad Bocklet: ins Hochwasser gefahren und stecken geblieben

Ein 19-Jähriger Autofahrer ignorierte am Samstagabend die Hochwasserabsperrung und die Warnschilder an der Kreisstraße von Aschach nach Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen – und blieb kurz nach der Saalebrücke bei Bad Bocklet stecken. Der junge Mann und seine Freundin konnten sich watend aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Strömung trieb das Fahrzeug, das 40 cm tief im Wasser stand, von der Fahrbahn ab. Ein ortsansässiger Landwirt zog es mit einem großen Traktor aus dem Wasser. Seine Unvernunft könnte laut Polizeibericht für den Fahrer teuer werden: Neben einem Bußgeld werden wohl auch die Kosten für den Feuerwehreinsatz auf ihn zukommen.

Aufruf der Polizei: Autos an Flüssen umparken

Aufgrund der erhöhten Pegelstände an den Flüssen in ganz Unterfranken bittet die Polizei am Sonntag alle Autofahrer, die ihre Fahrzeuge in Wassernähe geparkt haben, zu prüfen, ob Gefahr durch Hochwasser besteht und gegebenenfalls umzuparken. Dies gelte zunächst vor allem für den Parkplatz am Stadtstrand in Würzburg.