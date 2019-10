Bad Bocklet: Bildungskonferenz "Demokratie braucht Bildung"

Mit dem Aufruf "Demokratie braucht Bildung" hatte das Landratsamt Bad Kissingen zur 3. Bildungskonferenz im Kurpark Bad Bocklet geladen. Fachleute aus Schulen und Verbänden diskutierten darüber, wie politische Bildung besser vermittelt werden kann. Denn ein demokratisches Leben und eine demokratische Grundhaltung sei ohne ein umfassendes Weltverständnis nicht möglich, so der Tenor der Anwesenden.

Josef Schuster: Antisemitismus muss mit Bildung begegnet werden

Es wurden darüber hinaus auch Wege aufgezeigt, wie gerade Antisemitismus und Extremismus mit Bildung bekämpft werden können. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, war einer der Gastredner. Auf die Frage, wie Antisemitismus vorgebeugt werden könnte, sagte Schuster: "Man kann ihm mit Bildung begegnen, in dem man auch in den Schulen Themen wie Minderheiten, wie Rassismus, Antisemitismus wirklich aktiv unterrichtsmäßig darstellt." Es brauche fundiertes Wissen, um politische Sachverhalte zu durchschauen und die Demokratie zu fördern.