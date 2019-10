Bad Birnbach: Selbstfahrende Busse auch auf der Landstraße

Wenn man in den letzten zwei Jahren in Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn unterwegs war oder dort lebt, kannte man ihn: Den weißen autonomen Elektro-Bus, der mit 15 km/h im Zentrum fährt. Er war 2017 der erste autonome Linienbus in Deutschland. Heute darf er in Rente gehen und wird ersetzt.

E-Busse der zweiten Generation in Niederbayern

Jetzt gibt es zwei neue autonome Elektro-Busse in dem Kurort und deren Farbe ist nicht mehr weiß, sondern rot, wie die Regio-Züge der Bahn. Die E-Busse sind aus der zweiten Generation des französischen Autobauers EasyMile. Der Typ "EZ10 Gen2" fährt zum Beispiel schon in Berlin und Frankfurt und jetzt auch in Niederbayern.

Neue Route über Land

Die zwei neuen kleinen roten Busse fahren außerdem eine neue Route: die führt nicht mehr nur durchs Zentrum, sondern vom Ortskern zum Bahnhof - zwei Kilometer. Das Besondere daran ist: Die neue Strecke geht über die Landstraße. Es wurde ein neues sogenanntes "Wechselverkehrszeichen-System" eigens dafür kreiert. Ein Kamerasystem scannt dabei die Kennzeichen, die auf der Straße fahren. Wenn es den autonomen Bus erkennt, wechseln die digitalen Verkehrszeichen von 50 auf 30 km/h. Die anderen Fahrzeuge bremsen herunter, der Bus darf auf die Straße fahren.

"Und das ist jetzt so die Einzigartigkeit dieses Projektes, weil es das vorher noch nicht gegeben hat, also so eine Infrastruktur in Verbindung mit der automatisierten Fahrtechnologie von EasyMile. An sich gibt es schon insgesamt, glaube ich, 150 Projekte weltweit, die dieses EasyMile-Fahrzeug einsetzen, aber in der Kombination mit der Wechselverkehrszeichenanlage noch nicht." Chris Büttner, Projektleiter Bad Birnbach, Deutsche-Bahn-Tochter ioki