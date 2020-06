Bad Birnbach protestiert gegen Thermenschließung

Wegen der prekären Lage der Kurorte im niederbayerischen Bäderdreieck findet in Bad Birnbach am Pfingstmontag eine Demonstration am Marktplatz statt. Besonders die Thermenschließung macht dem Ort zu schaffen. In einem offiziellen Schreiben der Kurleitung heißt es wörtlich: "Wenn die Rottaler auf die Straße gehen, muss viel passiert sein." Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, wurde die zugelassene Teilnehmerzahl von 300 Personen sehr schnell erreicht, der Zustrom war groß.

Kurleitung sieht ungerechte Behandlung

Die Rottaler würden sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen, heißt es von der Kurleitung. Und dass, obwohl in unmittelbarer Nähe ganz andere Verhältnisse herrschen würden. Gemeint ist damit die Thermenöffnung in Österreich, die für Ende dieser Woche (29.06) geplant ist. Auch bezieht sich die Kurleitung auf die angekündigten Lockerungen in Bayern, wobei Bäder jedoch nur den Außenbereich öffnen dürfen.

Thermenbetreiber gegen Beschränkungen

Die Einschränkung sehen die Thermenbetreiber sehr kritisch, darunter auch Josefine Kohlmeier, Werksleiterin der Rottal Terme in Bad Birnbach: "Das Thermengeschehen fängt bei uns im Innenbereich an: Der Gast kommt rein, löst sein Ticket, geht in die Umkleide. Erst nach dem Duschen kommt der Gast auf das Thermengelände. Wenn ich das alles nicht im Freien anbieten kann, sind die Lockerungen nur schwer umzusetzen. Teilbereiche in den Thermalbädern müssen einfach geöffnet sein."

Kritik an fehlender Rückmeldung aus der Politik

Weiterer Anlass für die Demonstration ist laut der Bad Birnbacher Kurleitung die fehlende Rückmeldung seitens der Politik, "vor allem auch deswegen, weil alle sieben niederbayerischen Kurmittelhäuser mit ihren Thermalbadeanlagen der Staatsregierung ein umfangreiches Hygienekonzept vorgelegt haben." Die Region fürchtet die wirtschaftlichen Konsequenzen durch die Schließung der Thermen. Besucher würden wegen der Thermen in die Kurorte kommen – sind diese jedoch geschlossen, belastet dies genauso die Hottellerie, aber auch die Gastronomie.

Demo auf 300 Teilnehmer begrenzt

Die Bürgermeisterin von Bad Birnbach, Dagmar Feicht (CSU), zeigt sich besorgt: "Wir sehen hier tausende von Arbeitsplätzen in allerhöchster Gefahr. Hier versteht niemand mehr, warum unsere Vorschläge bis dato unbeantwortet blieben, während die Öffnung der Grenzen schon lange feststeht. Schon gar nicht die vielen Menschen, die 1.300 Euro netto haben und jetzt mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld auskommen müssen."