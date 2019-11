Bad Berneck: Toter Landwirt in Schacht entdeckt

Auf einem landwirtschaftlichem Anwesen in Bad Berneck (Lkr. Bayreuth) ist am Freitagmorgen (22.11.19) ein Mann tot aufgefunden worden.

Landwirt klettert in Holzvergaser

Angehörige entdeckten den 30 Jahre alten Landwirt in dem Schacht einer Holzvergaser-Anlage. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann bereits am Vorabend in diesen Schacht um darin den Boden zu reinigen.

Feuerwehr flext Schacht auf

Nachdem die Angehörigen ihn am Morgen fanden, flexten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Schacht auf, konnten den Mann aber nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

So arbeiten Holzvergaser

In einem Holzvergaser werden in einer Kammer Holzscheite so lange getrocknet und erhitzt, bis aus dem Holz Gase aufsteigen. Diese werden in einer zweiten Kammer unter hohen Temperaturen verbrannt. Wegen ihres hohen Wirkungsgrades gelten Holzvergaser als günstige Energie- und Heizquellen.