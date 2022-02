Bad Alexandersbad: Rücktrittsforderungen nach Thermen-Aus

Nach der angekündigten Schließung des kommunal betriebenen Alexbades steht die Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Alexandersbad in der Kritik. In einer emotionalen Gemeinderatssitzung ist Anita Berek (SPD) mehrfach vom Gemeinderat und den anwesenden Gästen aufgefordert worden, ihr Amt niederzulegen.

Rücktrittsforderungen für Bürgermeisterin sorgen für Applaus

Insgesamt verlangten vier Gemeinderäte und einer der anwesenden Bad Alexandersbader im öffentlichen Teil der Sitzung diesen Schritt. Dies wurde vom Applaus der knapp 50 Zuhörer quittiert. Bei den anwesenden Gästen und auch im Großteil des Gemeinderats herrschte immer noch Fassungslosigkeit über die Ankündigung der Bürgermeisterin, das Alexbad zu schließen. Berek hatte am Montagmorgen mitteilen lassen, dass das Alexbad Ende Februar aus Finanznot schließen müsse. Zudem ersuchte die Erste Bürgermeisterin das Landratsamt Wunsiedel und die Regierung von Oberfranken um Amtshilfe.

Gemeinde in Zahlungsnot: Berek schickt "finalen Hilferuf"

Durch den gesundheitsbedingten Ausfall des hauptamtlichen Kurbetriebsleiters sehe sie sich als fachfremde, ehrenamtliche Bürgermeister außerstande, die von den Aufsichtsbehörden geforderten Konzepte zu erbringen, so Berek in einer Pressekonferenz am Montag. Berek selbst bezeichnete dieses Vorgehen als "finalen Hilferuf", die Gemeinde könne aktuell weder Strom noch Wasser oder Chlorgas für den Betrieb zahlen.

In der emotionalen Sitzung gab es mehrere wütende Zwischenrufe und Applaus für die Rücktrittsforderungen. Die meisten Antworten auf die Fragen der Anwesenden ließ die Bürgermeisterin am Abend offen. Man sei in Gesprächen und hoffe auf ein Signal von den Behörden, wie es nun weitergehen soll, lauteten viele Antworten Bereks auf die Fragen.

Schließung des Alexbads wirft viele Fragen auf

Das Alexbad soll jährlich ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro verursachen. Am Abend wurde klar, dass Berek den Freistaat um eine Erhöhung des Kreditrahmens gebeten habe. Bis zur Sitzung gab es aber offenbar weder eine Absage noch eine Zusage. Zudem sei nicht klar, was mit den 56 Mitarbeitenden ab dem 1. März passiert. Es bleibt offen, ob von der Schließung auch die Gesundheitsanwendungen wie Massagen und Physiotherapie oder das Fitnessstudio im Erdgeschoss des Gebäudes betroffen sind. Fraglich ist auch, was die Schließung für das deutschlandweit einmalige Osteopathische Kinderzentrum "Filumi" bedeutet, welches im Juli 2021 eröffnet wurde.

Bereits am Montag hatten erste Kunden versucht, sich Gutscheine vor Ort ausbezahlen zu lassen. Das Telefon im Alexbad stand nicht mehr still, erzählten Mitarbeiter am Abend. Ärger und Wut über ein scheinbar fehlendes Konzept und die vielen offenen Fragen waren bei Gemeinderat und Anwesenden groß. Der Großteil des Gemeinderats, vor allem die Fraktionen von FWG und CSU distanzierten sich bereits am Montagnachmittag vom Vorgehen der Bürgermeisterin.

Polizeieinsatz in der Gemeinderatssitzung

Kurios: Die Sitzung wurde gestern erst mit zwanzigminütiger Verspätung nach einer langen Diskussion um die Zahl der Anwesenden eröffnet. Berek informierte mehrmals, dass sie sich gezwungen sehe die Polizei zu rufen, weil die coronabedingten Abstandsregeln im Saal nicht eingehalten würden. Nach Öffnung der Empore und weiterer Flügeltüren entzerrte sich das Gedränge: Die Polizei kam tatsächlich, verließ nach wenigen Minuten den Raum aber wieder ohne Beanstandungen.

Bad Alexandersbad erhält Auszeichnung für die Therme

Das Alexbad wurde im Mai 2017 in Bad Alexandersbad eröffnet. Das 14-Millionen-Euro-Projekt sollte Bayerns kleinstes Kurbad mehr Besucher und ein aufpoliertes Image bringen. Das Bad mit Sauna steht für ein stilvolles Ambiente. Erst vor einem Jahr war dem Ort dafür vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten der Staatspreis für die Dorferneuerung verliehen worden.