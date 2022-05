Bad Alexandersbad: Holetschek nimmt an Osteopathen-Treffen teil

In Bad Alexandersbad startet am Freitag ein bundesweites Osteopathen-Treffen, an dem auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek teilnehmen wird. Das hat der Bundesverband Osteopathie e.V. (BVO) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Osteopathen-Treffen: Fokus auf Sportverletzungen

Zu der zweitägigen Workshop-Veranstaltung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Berufsverbandes werden rund 150 Osteopathinnen und Osteopathen aus ganz Deutschland im Fichtelgebirge erwartet. Der inhaltliche Fokus soll dabei auf der Therapie von Sportverletzungen, der Behandlung von Post-Covid-Patienten sowie dem Thema Ernährung liegen.

Die meisten Krankenkassen übernehmen die Behandlungskosten

Die zum insgesamt achten Mal stattfindende Wochenendveranstaltung soll laut BVO zudem dem Austausch der Praktizierenden und der Diskussion neuer Ansätze und Therapieformen dienen. Osteopathie wird auch als Manuelle Therapie bezeichnet. Die Behandlungskosten für Therapien dieser Art werden in Deutschland seit 2012 von den meisten gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

"Osteopath" keine eigenständige Berufsbezeichnung

Allerdings ist "Osteopath" in Deutschland nur als Bezeichnung für eine Weiterbildung zugelassen, nicht als eigenständige Berufsbezeichnung im Gesundheitsbereich. Die meisten Praktizierenden sind zusätzlich Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker oder Masseure. Der Bundesverband Osteopathie setzt sich unter anderem für diese Anerkennung als geschützte Berufsbezeichnung ein. Damit einher gehen einheitliche Ausbildungsstandards und eine staatliche Zulassung.