Bad Alexandersbad: Hoffnung für von Schließung bedrohte Therme

Es gibt offenbar Hoffnung für das von der Schließung bedrohte Alexbad in Bad Alexandersbad im Fichtelgebirge. "Ein Hoffnungsschimmer ist da, aber ich habe noch nichts Schriftliches vorliegen und kann deshalb nicht konkreter werden", so die erste Bürgermeisterin Anita Berek (SPD) am Mittwochmittag im BR-Gespräch. Berek äußerte sich zuversichtlich. Sie arbeite gemeinsam mit dem Landratsamt Wunsiedel an einer Lösung der prekären finanziellen Lage. Zudem entstehe ein Konzept, mit dem das Alexbad auch zukünftig finanziell abgesichert sein soll.

Alexbad: Hoffnungsschimmer nach Hilferuf

Nach dem "Hilferuf", den die Bürgermeisterin am Montag abgesetzt hatte, hätten sich mögliche Investoren und Unterstützer gemeldet. Dieser Hoffnungsschimmer sei nun ein wichtiges Signal für die Mitarbeiter und die gesamte Region, so Berek weiter. Das Landratsamt Wunsiedel war zu dieser Entwicklung bislang noch nicht zu erreichen, lässt aber generell verlauten, dass es ein verlässlicher Partner an der Seite der Gemeinde Bad Alexandersbad sei.

Die Bürgermeisterin der 1000-Einwohner-Gemeinde hatte am Montag bekannt gegeben, dass das kommunal geführte Alexbad zum Ende des Monats schließen müsse. Zur Begründung wurde der vollständig ausgeschöpfte Kreditrahmen der Gemeinde genannt. Das Alexbad ist das einzige Kurbad Bayerns, das ohne Unterstützung von Investoren oder Finanzspritzen vom Freistaat geführt wird. Es erwirtschaftet laut eines Gutachtens aus dem Jahr 2020 jährlich ein Defizit von 1,5 Millionen Euro.

Corona-Pandemie führte zu Umsatzeinbruch

Das Problem: Besucherprognosen, die vor der Bauphase des 14 Millionen Euro teuren Projekts errechnet wurden, hatten sich später als nicht erreichbar herausgestellt. Der Badebereich wurde 2017 eröffnet und konnte im Jahr 2019 rund 66.000 Besuche verbuchen. Die durch das Coronavirus bedingten Schließungen haben dem Bad einen Umsatzeinbruch von 61,72 Prozent beschert, so Anita Berek weiter.

Zuletzt verzeichnete das Alexbad im Januar 2021 unter Corona-Auflagen, inklusive Fitness- und Gesundheitsbereich, rund 9.000 Besucher. Schon vor der Amtszeit Bereks hatte der damalige Bürgermeister und aktuelle Landrat des Landkreises Wunsiedel Peter Berek (CSU) nach Konzepten und Investoren für das Kurbad gesucht. Durch die Corona-Lockdowns sei das Interesse möglicher Unterstützer aber geschwunden, so Anita Berek. Nach der Verkündung der möglichen Schließung des Bads habe es in der Gemeinderatssitzung Rücktrittsforderungen gegenüber der Bürgermeisterin gegeben.

"Dauerhafte Lösung" wird gesucht

Der Freistaat Bayern hatte den Bau des Alexbades großzügig mit staatlichen Förderungen unterstützt. "Eine Förderung der laufenden Betriebskosten durch den Freistaat war nicht Bestandteil der Gesamtkonzeption des Vorhabens", heißt es vom bayerischen Innenministerium heute auf BR-Anfrage. Die angespannte finanzielle Lage sei bekannt und es fänden ständige intensive Gespräche aller Beteiligten über eine dauerhafte Lösung der Situation statt.

Bad Alexandersbad, das "kleinste Heilbad Bayerns" hat durch das neugebaute Alexbad mit Saunabereich, Gesundheitsanwendungen und Fitnessstudio einen Aufschwung erfahren. Die Gemeinde hat mit dem Bad einen Imagewechsel vom verstaubten Kurbad hin zu einem modernen Gesundheitsort vollzogen.