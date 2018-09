Bad Aibling feiert "Tag der Zivilcourage"

Zum Tag der Zivilcourage können Courage-Buttons gebastelt und mitgenommen werden, es gibt Infos und Tipps zum Thema "Wie verhalte ich mich in kritischen Situationen" und die sogenannte "C-Selfie"-Aktion wird begleitet. Dabei werden Selfies auf Instagram mit dem Hashtag #cselfie oder #CourageSelfie hochgeladen.

Baustein für Freiheit und Demokratie

Der Tag der Zivilcourage soll darauf aufmerksam machen, dass Zivilcourage ein ganz wesentlicher Baustein für unsere Freiheit und Demokratie ist, so der Bad Aiblinger Verein, der 2010 gegründet wurde. Das Courageprogramm in Bad Aibling findet von 13-17 Uhr beim "Tom & Mäx" (veganes Schnellrestuarant) in der Westendstraße statt.