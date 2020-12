Backen statt Packen: Reisebüro versteigert Lebkuchenhäuser

Büffel, Krokodile, Elche, Giraffen: Das ist nur ein Bruchteil der Plätzchen-Ausstechfiguren, die Sabine Mattenheimer in ihrer Kollektion hat. Sie ist gelernte Konditorin, hat aber später in der Reisebranche ihren Traumberuf gefunden. Doch jetzt backt sie wieder fleißig, und das für einen guten Zweck.

Keine Umsätze im Reisebüro

"Wir haben 80 bis 85 Prozent Umsatzeinbußen", sagt Sabine Mattenheimer über die aktuelle Situation in ihrem Reisebüro in Gochsheim im Landkreis Schweinfurt. Hauptsächlich kann man in ihrem Laden Kreuzfahrten buchen, die in diesem Jahr nahezu alle storniert wurden. Doch nicht nur der eigene Umsatz fehlt: Das Reisebüro ist seit mehreren Jahren Hauptsponsor des Wildparks in Schweinfurt. Diese Spende konnte Mattenheimer in diesem Jahr nicht stemmen.

Lebkuchenhäuser können ersteigert werden

Mattenheimer wollte die Spende aber nicht komplett fallen lassen. So kam sie auf die Idee, ihren alten Beruf als Konditorin wieder aufleben zu lassen und Lebkuchenhäuser zu backen. Ihre Kunstwerke können Kunden im Schaufenster oder auf der Internetseite des Reisebüros bewundern und ersteigern. Den Erlös spendet sie komplett an den Schweinfurter Wildpark. Das Mindestgebot für ein Lebkuchenhaus liegt bei 30 Euro, einige ihrer Werke gingen sogar für 70 Euro weg.

Es kann nicht bunt genug sein

Sabine Mattenheimer backt aber keine langweiligen Lebkuchenhäuser, ganz im Gegenteil. Ihre Kunstwerke sind Erinnerungen an die Fernziele, die jetzt für ihre Kunden unerreichbar sind: Skandinavien, Australien, Südamerika und viele mehr. Jedes Reiseziel wird geschmückt mit den passenden exotischen Tieren und Pflanzen. Sämtliche Ausstecher, Bauteile und Zuckerguss dafür hat sie in ihrer Küche, die kurzerhand in eine Weihnachtsbäckerei umfunktioniert wurde. Ihr Ziel ist es, bis zum 15. Dezember 50 Häuser zu versteigern.