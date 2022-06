Backen ohne Druck und Stress: Brot vom Hausenhof

20 Jahre unter Druck als Produktionsleiter

Den halben Tag verbringen die Bäckerinnen und Bäcker mit Handicap bei Albert Hertlein in der Backstube. Arbeitsbeginn ist um 14.00 Uhr, nicht wie normalerweise mitten in der Nacht. Eine große Umstellung für den Bäckermeister, aber "daran kann man sich auch gewöhnen", scherzt er. Er ist 35 Jahre im Beruf, 20 davon als Produktionsleiter einer Bäckereikette. Er kennt den Druck und die Arbeitsbelastung in der Branche gut. Auf dem Hausenhof ist das anders. Es wird nicht wirtschaftlich gedacht, man hat Zeit, denn die zu Betreuenden stehen im Vordergrund. Für Albert Hertlein eine Erfüllung, wie er es nennt. Erliebt die Arbeit mit den Menschen, die jeden Tag motiviert in seine Backstube kommen.