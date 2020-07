Backbuch: 14-Jährige spendet für Würzburger Frühchenstation

Erlös Spende für Frühchenstation der Kinderklinik

Den Erlös des Buches, den ihre Eltern auf insgesamt 1300 Euro aufgestockt haben, spendet Melissa der Station Panther der Würzburger Würzburger Missio Kinderklinik. Das ist ihr ein echtes Herzensanliegen, sagt sie. Zur Scheckübergabe an der Missio-Kinderklinik gibt es ein Wiedersehen mit der Frau, die Melissa damals auf die Welt geholfen hat: Professorin Christina Kohlhauser-Vollmuth. Und die weiß schon, was die Frühchenstation mit Melissas Spende anschaffen wird: sogenannte Bonding-Tops. Das sind spezielle T-Shirts, in denen die Frühchen ganz nah Haut an Haut auf dem Bauch ihrer Mutter oder ihres Vaters „Känguruhen“ können.

Station Panther der Missio Kinderklinik

Dass sich Melissa nach ihrem schweren Start so gut entwickelt hat, freut die die Chefärztin der Kinderklinik natürlich sehr. „Gerade weil sie mit vielen Komplikationen zu kämpfen hatte, macht mich das sehr glücklich“, so die Chefärztin. Au der Station Panther ihrer Klinik werden Früh- und Neugeborene ab der abgeschlossenen 28. Schwangerschaftswoche behandelt. Auch wenn das Neugeborene auf der Intensivstation liegt, können die Mütter jederzeit zu ihrem Baby. Weil die Klinik von Anfang an die Eltern-Kind-Bindung unterstützt und das Stillen fördert darf sie sich seit diesem Jahr offiziell „Babyfreundliche Klinik“ nennen.

Schon mehrfach nachgedruckt

Mehr als 150-Mal hat sich Melissas Backbuch bisher verkauft und musste sogar zweimal nachgedruckt werden. Auch alle weiteren Erlöse sollen der Kinderklinik zugute kommen, verspricht die Familie aus Reichenberg bei Würzburg.