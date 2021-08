Bach-Ranger sollen Flutkatastrophen verhindern

Wenn es regnet, schauen die Passauerinnen und Passauer in der Regel auf Donau und Inn. Im Juli 2016 aber sind nicht die großen Flüsse das Problem, sondern der Haibach, ein kleiner Bach am Stadtrand. Er schwillt in kurzer Zeit an, reißt erst Sand und Kies mit sich, später Autos und letztlich auch einen Menschen. Ein 45-jähriger Passauer ertrinkt.

Dieses Unglück lässt die Stadt schnell handeln. Am Bauhof werden zwei neue Stellen geschaffen: Bach-Ranger. Thomas Peter und Michael Ammer kontrollieren einmal wöchentlich alle Bäche im Stadtgebiet. Wenn es besonders stark regnet, so wie in diesen Tagen, drehen sie zusätzliche Runden. Ihr Ziel: Jede Verstopfung früh entdecken, damit sich Wassermengen nicht aufstauen und sich die Ereignisse von 2016 nicht wiederholen können.

Geschiebesperren verhindern Bach-Verstopfung

60 Bäche und 16 Wassergräben stehen auf der Checkliste der beiden Bauhofmitarbeiter. Nach Starkregen steigen sie in Bachbette, ziehen Baumstämme und schaufeln mit dem Bagger größere Steine und Kies heraus. Außerdem kontrollieren sie, ob alle Geschiebesperren intakt sind. Seit 2016 hat die Stadt Dutzende in Bäche einbauen lassen. Geschiebesperren sind Eisengitter, die wie Rechen funktionieren und verhindern, dass Bäche verstopfen. Gerade betonieren Thomas Peter und Michael Ammer eine neue Geschiebesperre in einem Bach. Denn erst vor drei Wochen ist bei einem Anwohner das Wasser in den Garten gelaufen - trotz Schutzmauer.

"In diesem Sommer ist eigentlich immer irgendwo was, das wir reparieren müssen." Michael Ammer, Bach-Ranger

Alarmsystem über Sensoren

Die Bach-Ranger reagieren – Sensoren und eine App warnen. Seit 2016 arbeitet die Stadt an einer Starkregen-Gefahrenkarte. Einige Stadtteile sind schon erfasst. Das Prinzip: Bürgerinnen und Bürger können auf der Karte anschauen, welcher Bach für sie gefährlich werden könnte, und sich online registrieren. An den Geschiebesperren sind Regenmesser angebracht. Regnet es heftig und schwillt ein Bach stark an, löst der Sensor Alarm aus. Angemeldete Anwohner werden über das System alarmiert. So sollen Schäden verhindert und im Extremfall Leben gerettet werden.

Bereits einige Schäden verhindert

Das Passauer Modell könnte Vorbild für andere Regionen sein. Denn die Maßnahmen haben schon mehrfach größere Schäden verhindert, sagt Wolfgang Seiderer, Baureferent der Stadt. Die Bach-Ranger sind stolz, Teil dieses Hochwasser-Managements zu sein. "Man hat schon viel Verantwortung. Aber das gehört dazu", sagt Michael Ammer.

💡 Passau ist Hochwasser-erprobt

Die 50.000-Einwohner-Stadt Passau ist immer wieder von Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen betroffen. Bei der sogenannten Jahrtausendflut 2013 haben die Wassermassen Schäden in Höhe von knapp 200 Millionen Euro verursacht. Im Juli 2016 hatte ein schweres Unwetter eine gewaltige Flutwelle zur Folge. Betroffen war vor allem der Stadtteil Haibach, wo ein Mensch starb.