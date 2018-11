Bach in Niederbayern färbt sich weiß

Nach dem Einleiten einer möglicherweise gefährlichen Flüssigkeit in den Schwalmbach im niederbayerischen Pilsting dauern die Ermittlungen der Polizei an. Jetzt berichten Anwohner, dass es offenbar schon zuvor zu ähnlichen Vorfällen gekommen ist.

Proben werden im Labor untersucht

Als am Dienstag in dieser Woche wieder eine milchige Flüssigkeit auf dem Schwalmbach daherkam, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Auch früher schon sei immer wieder vorübergehend eine undefinierbare milchige Brühe dahergekommen, berichten Anwohner dem Bayerischen Rundfunk. Zum Beispiel auch vergangenen Sonntag.

Am Dienstag konnten Polizei und Wasserwirtschaftsamt bei dem Vorfall Gewässerproben nehmen. Diese werden jetzt im Labor untersucht. So soll geklärt werden, welche Stoffe in den Bach gelangten, der mitten durch ein Wohngebiet fließt. Möglicherweise geben die Laborergebnisse auch Hinweise auf den Verursacher.

Keine Fische im Schwalmbach

Durch das Einleiten der Flüssigkeit bestand eine hohe Gefährdung für Lebewesen in dem Gewässer, so ein Polizeisprecher. Der Sauerstoffgehalt sei extrem gesunken. Offenbar waren aber während der Einleitung keine Fische in dem Gewässer. Auch am Unterlauf sind bislang keine sichtbaren Schäden aufgetreten. Der Schwalmbach mündet über einen Mühlbach in die Isar.