280 Gramm Geburtsgewicht: Baby wohlauf

Das Klinikum Weiden meldet einen medizinischen Erfolg: Ein Junge mit 280 Gramm Geburtsgewicht wurde nun gesund entlassen. Mit einem Geburtsgewicht von weniger als 300 Gramm haben bislang weltweit nur 26 Kinder überlebt, so die Statistik "Tiniest Babies Register" der Universität Iowa in den USA.

Klinik-Personal und Eltern: Junge hat "starken Überlebenswillen"

Der kleine Michael kam vor einem halben Jahr in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt und bringt nun 2.500 Gramm auf die Waage, so ein Sprecher der Kliniken Nordoberpfalz AG. Bei seiner Geburt hatte er gerade mal 23 Zentimeter gemessen. Heute sind es 42 Zentimeter.

Michael hatte zunächst auch einen Zwillingsbruder, der in der Schwangerschaft aber gestorben ist. Aufgrund von Komplikationen musste Michael frühzeitig auf die Welt geholt werden. Personal und Eltern beschreiben aber einen starken "Lebenswillen" des Kleinen.

Zentrum für Frühgeborene am Klinikum Weiden

Inzwischen ging es für den kleinen Michael nach Hause, wo ein großer Bruder auf ihn wartet. Das Klinikum Weiden unterhält in Partnerschaft mit dem Klinikum Amberg - das sogenannte Perinatalzentrum Nordostbayern, also ein Zentrum für Frühgeborene. Darin arbeiten Neonatologen, Perinatalmediziner, Stillberater, speziell ausgebildetes Pflegepersonal, Kinderärzte und Hebammen zusammen, um Frühgeborenen einen möglichst guten Start ins Leben zu bieten. Dazu gehört auch die Nachsorge, die in diesem Fall der "Bunte Kreis" in Weiden übernommen hat.