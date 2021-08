Babys misshandelt: Staatsanwalt fordert Haftstrafe für Vater

Der Prozess um die Misshandlung eines neugeborenen Zwillingspaares aus dem Raum Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim geht dem Ende entgegen. Am Montag haben die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung vor dem Landgericht Regensburg ihre Plädoyers gehalten. Der Staatsanwalt forderte viereinhalb Jahre Gefängnis für den Vater wegen Misshandlung Schutzbefohlener in mehreren Fällen. Die Verteidigung will eine Haftstrafe von nicht mehr als drei Jahren für einen Fall, der sich am 2. Oktober vergangenen Jahres zugetragen haben soll.

Vater war offenbar überfordert

An diesem Tag war der damals 28 Jahre alte Vater zum ersten Mal alleine zu Hause mit seinen zwei Monate alten Jungen. Weil er überfordert war, verlor er die Beherrschung - das hatte er selbst in einer Einlassung erklärt. Auch, dass er den Buben gegenüber gewalttätig wurde. Wie genau, das ließ der Bauarbeiter aus dem Landkreis Kelheim offen. Nachdem einer der Säuglinge schwerer verletzt war, fuhr der Mann mit ihm in die Hedwigsklinik nach Regensburg. Dort stellte man fest: Der Bub schwebt wegen einer Gehirnblutung in akuter Lebensgefahr. Die Klinik bestellte daraufhin auch den Zwillingsbruder zur Untersuchung ein. Für die Ärzte ergab sich das eindeutige Bild einer brutalen Kindesmisshandlung.

Schlimme Verletzungen

Ein Radiologe sagte vor Gericht aus, eines der Kinder "muss zusammengedrückt worden sein wie ein Schwamm". Die Knochen der Säuglinge müssen wie Äste gebrochen, der Schädel eines Buben muss zudem heftig gegen einen harten Gegenstand geschlagen worden sein. Es seien "die schlimmsten Verletzungen" gewesen, die er in seiner gesamten Laufbahn gesehen habe, so der Radiologe.

Einer der Jungen ist bis heute gezeichnet

"Bilder, die mich haben schlucken lassen", so beschrieb der Staatsanwalt in seinem Plädoyer die Fotos von den verletzten Säuglingen. Sie hatten beide Dutzende Knochenbrüche, der eine Junge massive Verletzungen im Gesicht. Sein Sehnerv wurde geschädigt und er ist heute in der Entwicklung im Vergleich zu Gleichaltrigen zurückgeblieben. Der andere Junge wird sich an seine etwa 20 Knochenbrüche später nicht erinnern können. Ein Gutachter sagte aus, dass bei ihm psychisch keine Folgen zu befürchten seien. Des Weiteren würden Verletzungen bei so kleinen Kindern noch gut verheilen.

Familie glaubt an Unfall-Geschichte

Die Familie des Angeklagten glaubt weiter an die Version eines Unfalls, dass der Angeklagte mit einem der Buben auf dem Arm gestürzt war. Vor den Plädoyers sagte der Vater des Mannes erneut im Zeugenstand aus, dass er die Sturzgeschichte glaube und selbst Nachforschungen angestellt habe. Er legte dem Gericht Fotos aus der Wohnung vor und erklärte, wie die Wunden und Verletzungen zu der Einrichtung passen würden. Staatsanwalt und Verteidiger sind sich jedoch einig, dass die Kinder massiv von einem erwachsenen Menschen misshandelt worden sind.

"Situation völliger Ausweglosigkeit"

Der Verteidiger wandte sich in seinem Plädoyer auch an die Familie des Angeklagten: Er habe großes Mitgefühl, weil alle mit betroffen seien. "Die Familie hatte mit Löwenkrallen für die Unfall-Theorie gekämpft", jedoch scheint sie wenig plausibel.

Nur, weil sein Mandant ein ruhiger Mensch sei, dürfe man auch nicht davon ausgehen, dass er nicht bereue. Er habe sich zudem noch nie etwas zu Schulden kommen lassen und wurde von seinen Mitmenschen als liebevoll beschrieben. Es sei eine "Situation völliger Ausweglosigkeit" gewesen, in der sich sein Mandant befand und "im Moment des Ausrastens ist die Empathie verloren gegangen", so der Anwalt.

Das Urteil wird laut Gericht am Freitagnachmittag gesprochen.