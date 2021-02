Babymord-Prozess in Würzburg: Ist der Angeklagte schuldfähig?

War der Angeklagte zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig? Diese Frage steht am Freitag im Fokus des Prozesses am Landgericht Würzburg gegen einen 24-Jährigen, der sich wegen Mordes verantworten muss. Geplant ist, dass die psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten zum Angeklagten erläutert. Denn beim Prozessauftakt Ende Oktober hatte das Teilgeständnis des 24-Jährigen aus Gemünden (Lkr. Main-Spessart) auf regelmäßigen Drogenkonsum zur Tatzeit schließen lassen. So stellt sich die Frage, ob er - wenn sich seine Schuld herausstellt - für die mutmaßliche Tat verantwortlich gemacht werden kann.

Mutmaßlicher Tathergang

Dezember 2019: Das Schreien des acht Monate alten Säuglings aus dem Nebenzimmer soll den 24-Jährigen beim Fernsehen gestört haben. Deshalb soll er dem Baby seiner Freundin erst mit Gewalt auf die Bauchdecke gedrückt und ihm Rippen gebrochen haben. Und dann, so die Anklage, soll er das Baby mit einer Decke erstickt haben. Der 24-Jährige bestreitet das. Auch nachdem mehr als ein Dutzend Zeugen seit dem Prozessauftakt verhört worden sind, bleiben die Motive und Hintergründe größtenteils im Dunkeln.

Baby als Störfaktor

Die Anklage vermutet aber, dass der Gemündener sich nicht als Ersatzvater gesehen habe, sich in der Beziehung mit der Kindsmutter gestört gefühlt habe und den "Störfaktor", den acht Monate alten Säugling, loswerden wollte. Bei der Obduktion des Leichnams entdeckten Rechtsmediziner Hinweise auf ältere Verletzungen am Körper des Kleinen, die auf wochen- und monatelange Misshandlungen schließen ließen. Der Verdächtige sitzt seit Dezember 2019 in Untersuchungshaft. Die Plädoyers sind für den 19. Februar geplant, ein Urteil könnte am 22. Februar folgen