Babymord-Prozess in Würzburg: Angeklagter voll schuldfähig

Er soll das acht Monate alte Baby seiner Freundin getötet haben: Dafür muss sich 24-jähriger Mann aus Gemünden im Landkreis Main-Spessart aktuell vor dem Würzburger Landgericht verantworten. Beim Prozess stand nun die Schulfähigkeit des Angeklagten im Fokus. Die psychiatrische Sachverständige Susanne Eberlein zieht in ihrem Gutachten nun das Fazit, dass sie den Angeklagten für voll schuldfähig hält. Anlass für das Gutachten war, dass der Angeklagten zum Prozessauftakt gestanden hatte, regelmäßig Cannabis, Amphetamine und andere Betäubungsmittel zu konsumieren.

Kein Zusammenhang zwischen Drogen und Tat

Der regelmäßige Drogenkonsum des Angeklagten ist laut Gutachten juristisch nicht relevant. Das heißt: Eberlein sieht keinen Zusammenhang zwischen den Drogen und der Tat. Von den Drogen sei er nach eigenen Angaben ruhiger geworden und weniger aggressiv. "Ich konnte nur schlafen, wenn ich vorher eine geraucht habe, sonst lag ich die ganze Nacht wach." Er sieht bis heute nur die positiven Seiten des Konsums, bestätigte er eine Nachfrage des Vorsitzenden Richters. Dieser Konsum soll nun aber beim anstehenden Urteil keine Rolle spielen.

Sachverständige diagnostiziert Persönlichkeitsstörung

Vielmehr führend für das aggressive Verhalten gegenüber dem Säugling sei eine von Eberlein diagnostizierte kombinierte Persönlichkeitsstörung, die sich in Empathielosigkeit und Aggressivität äußere. "Gleichzeitig beschreibt er sich als hilfsbereite und selbstlose Person." Er habe auf Eberlein "abgeklärt" gewirkt während ihrer Befragung. Dennoch: Sie erklärte, dass der Angeklagte durchaus in der Lage sei, sich verschiedenen Personen gegenüber adäquat verschieden zu verhalten: "Er kann da schon differenzieren", so Eberlein.

Vorwurf der Anklage: Mord

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Mord. Der Angeklagte soll seine damalige Freundin und ihr acht Monate altes Kind immer wieder misshandelt haben. Am 20. Dezember 2019 eskalierte die Situation wohl derart, dass der Bub starb. Die Staatsanwaltschaft Würzburg wirft dem Mann vor, das Kind mit stumpfer Gewalt malträtiert und schließlich erstickt zu haben. Die heute 21-jährige Mutter hatte ihren Sohn leblos in seinem Bett gefunden.

Baby als Störfaktor

Der 24-Jährige soll das Kind als "Störfaktor" empfunden haben. Der Angeklagte hätte eine "tiefe Abneigung gegenüber dem Kind" entwickelt und sich in der Partnerschaft mit seiner damaligen Freundin, der Mutter des Kindes, gestört gefühlt. Am 19. Februar wird die Beweisaufnahme fortgesetzt, geplant sind auch die Schlussvorträge. Am 22. Februar könnte es dann zur Urteilsverkündung kommen.