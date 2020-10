Baby zu Tode misshandelt: Mann in Würzburg vor Gericht

Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2019, hat eine junge Mutter in Gemünden (Lkr. Main-Spessart) ihren acht Monate alten Sohn tot in seinem Kinderbettchen gefunden. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen war klar: Das Kind war erstickt, nachdem der 23-jährige Lebensgefährte der Mutter es mit stumpfer Gewalt malträtiert habe, so die Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor.

Kind als "Störfaktor" empfunden

Die Anklage geht davon aus, dass der Mann das Kind als Störfaktor empfand und aus niedrigen Beweggründen handelte. "Insbesondere wenn das Kind schrie und der Angeschuldigte mit dem Kind vorübergehend alleine in der Wohnung war" soll es zu gewalttätigen Übergriffen gekommen sein, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hätte eine "tiefe Abneigung gegenüber dem Kind" entwickelt und sich in der Partnerschaft mit seiner damaligen Freundin, der Mutter des Kindes, gestört gefühlt.

Monatelange Misshandlungen waren dem Mord vorausgegangen

Er soll bereits in den Wochen vor der Tat gewalttätig gegenüber der Mutter und dem Baby gewesen sein. Bei der Obduktion des Leichnams entdeckten Rechtsmediziner Hinweise auf ältere Verletzungen am Körper des Kleinen, die auf wochen- und monatelange Misshandlungen schließen ließen.

Urteil noch in diesem Jahr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-jährigen Angeklagten Körperverletzung in fünf Fällen, Misshandlung von Schutzbefohlenen und Mord vor. Der Verdächtige sitzt seit Dezember in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bisher neun Verhandlungstermine geplant, ein Urteil könnte am 24. November fallen.