vor 14 Minuten

Baby totgeschüttelt: Fünf Jahre Haft für Vater

Ein Vater ist wegen Totschlags an seiner kleinen Tochter zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Münchner Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann das Baby im Oktober 2017 so heftig geschüttelt hatte, dass es an den Folgen starb.