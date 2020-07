Baby-Retter von Unterglaubheim: Kind wimmerte wie Kätzchen

Sonnig und warm war es an diesem Julivormittag vor knapp einem Jahr. Wolfgang Heilmann drehte seine gewohnte Gassirunde mit den beiden Pudeln Basti und Timmy. Durchs Gartentörchen ging er auf die Wiese hinter seinem Bauernhof in Unterglaubheim. Dort, sagt Wolfgang Heilmann, hörte er ein Wimmern, wie von einem Kätzchen. Er versucht auszumachen, wo die Geräusche herkommen, geht ein paar Schritte und findet das kleine Neugeborene im kniehohen Gras.

Junge lag nackt auf der Wiese

Mehr als 24 Stunden liegt das Baby zu diesem Zeitpunkt schon auf der Wiese. Das ergeben später Untersuchungen. Nackt war der kleine Junge, sagt Wolfgang Heilmann, nicht einmal in ein Tuch gewickelt.

Ehepaar wählt den Notruf und wickelt Kind in Decke ein

Als ihm bewusst wird, was passiert sein muss, läuft Wolfgang Heilmann zurück zum Haus, nimmt sein Handy und wählt den Notruf. Er bleibt am Haus, um die Sanitäter einzuweisen, sobald sie ankommen. Seine Frau läuft mit einer Decke los, sucht das Kind im Gras und wickelt es ein.

Bilder, die man nicht mehr loswird

Jetzt - fast ein Jahr danach - blicken sie zurück, gehen noch einmal an die Stelle, an der sie das nackte kleine Baby gefunden haben. Das gehe ihm nie mehr aus dem Kopf, sagt Wolfang Heilmann, und seine Frau pflichtet ihm bei.

Junge kommt in kritischem Zustand in ein Krankenhaus

Der kleine Junge wurde damals in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten eine Blutvergiftung fest. Die wurde von Nagetieren oder Ameisen ausgelöst, davon geht die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift gegen die mutmaßliche Mutter des Kindes aus. Der Bub musste beatmet werden, seine Nieren versagten und drei abgestorbene Zehen wurden ihm amputiert.

Mutmaßliche Mutter wegen Totschlags vor Gericht

Heute lebt der Junge bei einer Pflegefamilie. Seine mutmaßliche Mutter wurde am Tag des Fundes in ihrer Wohnung in Dillingen festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem Körperverletzung und versuchten Totschlag vor.