Baby Mariatsu kommt im Rettungswagen zur Welt

Ein Baby ist am Dienstag in Ottobrunn bei München noch vor der Ankunft in einer Klinik in einem Rettungswagen zur Welt gekommen. Wie die Johanniter-Unfall-Hilfe berichtet, holte ein Team aus zwei Notfallsanitätern und einem Rettungssanitäter die werdende Mutter ab, um sie ins Krankenhaus nach Neuperlach zu fahren. Auf dem Weg dorthin setzten unerwartet die Presswehen ein.

Baby kommt im Ortszentrum von Ottobrunn zur Welt

So fand die Geburt – unterstützt von den Sanitätern – am Rand der Rosenheimer Landstraße im Ortszentrum von Ottobrunn statt. Das passiert nach Angaben des Pressesprechers der Johanniter Regionalverbands nur etwa alle zwei bis drei Jahre, bei jährlich etwa 17.000 Notfalleinsätzen. Ein hinzugezogener Notarzt stellte fest, dass es der 27-jährigen Mutter und ihrer neugeborenen Tochter gut ging. Beide wurden im selben Rettungswagen in den Kreißsaal der Klinik Neuperlach gebracht. Das Mädchen trägt den Namen Mariatsu.