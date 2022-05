Bayernweit einmalig: Baby-Lotsinnen am Uniklinikum Würzburg

Am Uniklinikum Würzburg beraten ab diesem Frühjahr zwei Baby-Lotsinnen werdende und frisch gebackene Eltern bei sozialen und psychischen Fragen und Sorgen. Das Projekt ist laut Uniklinik das Erste seiner Art in Bayern. "Familien unterliegen zunehmenden Belastungen mit möglichen Auswirkungen auf eine gesunde Kindesentwicklung wie zum Beispiel finanzielle Sorgen und Arbeitslosigkeit, fehlende Integration, schwindende familiäre Strukturen sowie Trennung oder Krankheit der Eltern", sagt Professorin Sarah Kittel-Schneider.

Freiwilliges und kostenloses Angebot der Uniklinik Würzburg

Die stellvertretende Klinikdirektorin des Zentrums für Psychische Gesundheit leitet an der Würzburger Universitäts-Frauenklinik eine Spezialambulanz für psychische Erkrankungen rund um die Geburt in Zusammenarbeit mit der Frauen- und der Kinderklinik. "Das freiwillige und kostenlose Gespräch mit unseren Baby-Lotsinnen bietet die Chance, schon in der Geburtsklinik psychosozialen Hilfsbedarf der werdenden Eltern zu erkennen und passende Angebote zu vermitteln", so Kittel-Schneider.

Getragen von Spenden und Fördergeldern

Für diese Aufgabe wurden in diesem Frühjahr die speziell weitergebildeten Mitarbeiterinnen Christine Blum und Daniela Bürtsch eingestellt. Nach einer Etablierungsphase konnten sie Mitte April ihre Arbeit vollständig aufnehmen.

Finanziert und getragen wird das Projekt vom klinischen Förderverein "Der Regenbogen e.V. – Verein der Freunde und Förderer der Psychiatrischen Tagesklinik", unterstützt von Fördergeldern der gemeinnützigen Stiftung SeeYou, der Deutschen Fernsehlotterie und dem Lions Club. Das Babylotsen-Programm der Stiftung SeeYou ist bereits in 103 Kliniken und Arztpraxen in ganz Deutschland etabliert. "Ich kenne es aus meiner früheren Arbeit im peripartalen Netzwerk Frankfurt und dem dortigen Universitätsklinikum und bin vom Nutzen des Angebots überzeugt", sagt die Professorin.