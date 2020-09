Baby in Flugzeug geboren - Notlandung in München

Eine Geburt an Bord eines Flugzeugs hat am Mittag zu einer nicht planmäßigen Zwischenlandung auf dem Münchner Flughafen im Erdinger Moos geführt. Wie die Bundespolizei berichtet, war eine 18-jährige Jeminitin auf dem Weg von Kairo zu ihrem Partner in London, um dort mit ihrer künftigen Familie zu leben.

Baby war schneller als Flugzeug

Das kleine Mädchen war schneller und kam in 10.000 Metern Höhe zur Welt. Der Kapitän entschied sich, in München zwischenzulanden. Mutter und Kind erholen sich in einem Krankenhaus im Umland des Flughafens von der Geburt und der Aufregung.