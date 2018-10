Baby geschüttelt und schwer verletzt: Haftstrafe für den Vater

Der 24-jährige Vater hat vor Gericht eingeräumt, das Baby geschüttelt zu haben. Versuchter Totschlag konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Das Landgericht Augsburg verurteilte ihn zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft, damit blieben die Richter nah an der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte 7 Jahre und 10 Monate Haft gefordert.

Baby erleidet durch das Schütteln Atemstillstand

Seine sieben Wochen alte Tochter war im Januar dieses Jahres wegen einer Ohrenentzündung in stationärer Behandlung in einer Augsburger Kinderklinik. Dort hatte der 24-jährige Vater das Baby hochgenommen und so heftig geschüttelt, dass es Hirnblutungen und einen Atemstillstand erlitt. Deshalb musste es maschinell beatmet werden. Durch das Schütteln erlitt das Baby so schwere Hirnverletzungen, dass es dauerhaft künstlich ernährt werden muss und schwerbehindert bleiben wird.