Baby erstickt: Mutter nun Nebenklägerin im Mordprozess

In den Mordprozess gegen einen Mann aus Gemünden im Landkreis Main-Spessart kommt nun nochmal Bewegung. Seit Oktober muss sich der 23-jährige vor dem Landgericht Würzburg verantworten: Er soll das acht Monate alte Kind seiner Lebensgefährtin getötet haben. Bereits beim Prozessauftakt sollte eigentlich die Mutter aussagen. Sie sagte aber kurzfristig wegen Erkältungssymptomen ab. Nun will sie als Nebenklägerin an dem Prozess teilnehmen.

Mutter wollte nicht am Prozess teilnehmen

Zuvor hatte die Frau schriftlich darum gebeten, nicht im selben Sitzungssaal wie der Angeklagte sein zu müssen. Das sei nun wohl aber kein Problem mehr für sie, erklärte Hanjo Schrepfer, Verteidiger des Angeklagten. Nun allerdings sei die Mutter als Nebenklägerin im Verfahren zugelassen. Den Antrag hätte sie nach dem Prozessauftakt gestellt.

Verteidiger hat Fragen an Mutter

Anwalt Schrepfer spricht von einem "Sinneswandel": "Das überrascht mich doch jetzt schon sehr." Er habe viele Fragen an die Mutter, die essentiell seien für den weiteren Prozess. Seiner Meinung nach müsse sie vor allen anderen Zeugen vernommen werden.

Angeklagter räumt Tötung des Kindes ein

Zum Prozessauftakt Ende Oktober bestritt der Angeklagte, das Kind vorsätzlich misshandelt und getötet zu haben. Er mache sich Vorwürfe, dass seine Handlungen womöglich den Tod des Kindes zur Folge hatten. Sein Verteidiger verlas ein entsprechendes Schreiben. Der Angeklagte räumte darin allerdings ein, dass er gegenüber seiner damaligen Freundin, der Mutter des acht Monate alten Jungen, gewalttätig geworden war.

Richter und Staatsanwalt reden Angeklagtem ins Gewissen

Der Richter redete dem 23-Jährigen eindringlich ins Gewissen: Er solle sich besinnen und gegebenenfalls erzählen, was wirklich im Kinderzimmer und in den Wochen vor dem Tod des Kindes vorgefallen sei. Bei den Ausführungen zur Tat ergaben sich für den Richter erhebliche Ungereimtheiten. Auch der Staatsanwalt äußerte Zweifel: "Wir haben hier ein schwer misshandeltes Kind – das passt mit ihrer Aussage, dass sie den Jungen nie grob behandelt hätten, nicht zusammen."

Staatsanwaltschaft: Mann zeige aggressives Verhalten

Aggressives Verhalten, so der Staatsanwalt weiter, zöge sich wie ein roter Faden durch das Leben des jungen Mannes. Dass er auch gegenüber dem acht Monate alten Säugling gewalttätig geworden sei, würden Aussagen von knapp 20 Zeugen nahelegen, die im Ermittlungsverfahren gehört worden sind. Demnach habe der Mann den Säugling als "Störfaktor" in der Beziehung zu seiner Freundin empfunden.

Im Dezember 2019 eskalierte Gewalt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Mord vor. Nachdem der Angeklagte seine damalige Freundin und ihr acht Monate altes Kind immer wieder misshandelt haben soll, sei am 20. Dezember 2019 die Situation wohl derart eskaliert, dass er den Jungen zunächst "mit stumpfer Gewalt malträtiert" und anschließend erstickt habe. Die heute 21-jährige Mutter habe ihren Sohn leblos in seinem Bett gefunden. Bei der Obduktion des Leichnams, erklärte der Staatsanwalt, hätten Rechtsmediziner Hinweise auf ältere Verletzungen am Körper des Kleinen entdeckt, die auf wochen- und monatelange Misshandlungen schließen ließen.

Für den Prozess sind neun Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil wird nicht vor dem 3. Dezember erwartet.