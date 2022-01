Baby-Boom in Cham: Das ist der Grund

1181 Babys mit Hauptwohnsitz im Landkreis Cham kamen 2021 zur Welt. Das ist die höchste Geburtenzahl im Landkreis seit über zehn Jahren, so das Landratsamt Cham. Schon 2020 gab es 1177 Neugeborene. "Der Trend zu mehr Kindern bleibt ungebrochen," so das Landratsamt Cham in seiner Pressemitteilung.

Cham investiert in Betreuungsangebote und Schulen

Insgesamt kamen in den letzten zehn Jahren 10.789 Kinder mit Hauptwohnsitz im Landkreis Cham zur Welt. Für den Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) sind das "erfreuliche Zahlen". Sie zeigen, so Löffler, "dass im Landkreis Cham die Familie an erster Stelle steht und es gelungen ist, den Landkreis noch familienfreundlicher zu gestalten." Man dürfe aber mit den Anstrengungen nicht nachlassen. "Wir werden auch künftig Kinderbetreuungsangebote ausbauen und in Schulen investieren", so der Landrat.

Einwohnerzuwachs durch stabile Wirtschaft

Deutlich gestiegen ist auch die Einwohnerzahl im Landkreis Cham. Sie lag bei der letzten Zählung beim Zensus 2011 noch bei 125.676 Menschen. Am 30. September 2021 lebten dagegen 128.472 Menschen im Landkreis, also fast 2800 mehr. Verbunden sei dieser Einwohnerzuwachs, so das Landratsamt, mit "gleichbleibend niedrigen Arbeitslosenzahlen und einer stabilen Wirtschaft".