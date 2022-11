BA-Ausbildungsbilanz: Vermittlungen noch möglich

Eine Physiotherapie Praxis in Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Am Empfang stecken zwei junge Frauen die Köpfe zusammen. Die eine, Mia Luy, ist grade 16 geworden und erfährt von Ausbilderin Anna Dümler, wie sie Patienten-Termine richtig ins System einträgt und wo sie sehen kann, welche Physiotherapeuten an welchen Tagen verfügbar sind.

IHK Nürnberg: erfolgreiche Nachvermittlung

Mia Luy hat zwar ihre mittlere Reife in der Tasche, hätte aber nie gedacht, dass sie dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz bekommt, zumal sie noch gar nicht genau wusste, was sie machen wollte. Sie dachte an Erzieherin. Doch dann ergab sich überraschend eine Gelegenheit. "Der Papa hatte in der U-Bahn eine Anzeige gesehen, wo die IHK draufstand mit der Vermittlungsbörse, und ich hatte eigentlich gar keine Lust dazu, dorthin zu gehen"

Der Papa ließ aber nicht locker. Dann ist sie doch mitgegangen und traf dort auf Anna Dümler aus dem Physio-Team in Eckental, die unbedingt noch jemanden ausbilden wollte, zur Kauffrau im Gesundheitswesen.

Engagierte Ausbilderin

"Ja, das war tatsächlich mein größter Wunsch. Ich wollte heuer noch ausbilden, obwohl wir echt spät dran waren", erzählt Anna Dümler. Die engagierte Frau hat 2004 selbst die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen absolviert. Damals war der Beruf noch ziemlich neu. "Mit der Nachvermittlungsbörse hatten wir das Glück, die Mia kennenzulernen. Der Mia haben wir dann angeboten, einen Tag zu schnuppern", so Dümler weiter. Es zeigte sich, dass die Chemie stimmt.

Ausbildungsvertrag ab November

Nach dem Schnuppertag in der Eckentaler Physiotherapie Praxis ist die Entscheidung gefallen. Mia Luy wollte am liebsten sofort loslegen. "Das Team hat mich beeindruckt, weil hier ist es halt ein sehr starker Zusammenhalt. Es ist hier wie eine kleine Familie." Für die 16-Jährige ein wichtiges Kriterium. Nach Rücksprache mit der Familie, hat Mia Luy den Ausbildungsvertrag zur Kauffrau im Gesundheitswesen unterschrieben. Heute, acht Wochen nach dem offiziellen Ausbildungsstart im September, ist ihr erster Arbeitstag.

Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

Der dreijährige Ausbildungsberuf ist speziell auf die Anforderungen im Gesundheitswesen zugeschnitten. Er beinhaltet den freundlichen Umgang mit Patienten ebenso, wie Planung und Organisation der Geschäftsprozesse und die Finanzbuchhaltung. Absolventen haben die Möglichkeit in Physiotherapie Praxen zu arbeiten, in Kliniken, Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Ein wichtiger Beruf mit hervorragender Zukunftsperspektive.

Erfolgreiche "Nachspielzeit"

Mia Luy hat ihren Traumjob in der sogenannten Nachspielzeit gefunden. Über eine der zahlreichen Initiativen von Agenturen, Kammern und Verbänden, die weiterhin versuchen, so viele junge Menschen wie möglich noch für einen Ausbildungsberuf zu gewinnen. Mia Luys Beispiel zeigt: es lohnt sich, auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart im September, noch Kontaktbörsen für Jugendliche und Firmenvertreter zu organisieren.

Bundesagentur zieht Ausbildungs-Bilanz

Eine bundesweite Bilanz über das Ausbildungsjahr 2021/22 hat heute die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, gezogen. Demnach ist die Zahl der Bewerber erneut – wie schon in den Vorjahren – gesunken. Die Zahl der freien Ausbildungsplätze ist nochmal gestiegen. Nahles spricht von einem ungebrochenen Trend. "Wir haben weniger junge Menschen, die eine Ausbildungsstelle suchen und mehr Betriebe, die Auszubildende suchen. Die Schere geht weiter auseinander. Wir sehen aber auch da, dass wir Betriebe und Auszubildende mit immer größerem Aufwand zusammenbringen müssen", so die Vorstandsvorsitzende der BA weiter. Nahles verlangt von den Betrieben mehr Kompromissbereitschaft. In Zeiten des Fachkräftemangels könne man auf keinen Bewerber verzichten. Wichtig – so die BA Chefin - seien die Nachvermittlungsbörsen, die sich bis in den Januar hinein darum bemühen, jungen Menschen noch einen Ausbildungsplatz anzubieten.

Physio Praxis hatte Hoffnung aufgegeben

Den Engpass an Auszubildenden spüre auch seine Physio-Praxis, erzählt Geschäftsführer Kim Sittl. Er hatte nicht mehr daran geglaubt, in diesem Ausbildungsjahr noch jemanden für den kaufmännischen Bereich zu finden. Von den Physiotherapeutinnen und – therapeuten her, sei die Praxis gut besetzt. Viele seien auch schon lange da. An der Anmeldung dagegen, und im buchhalterischen Bereich brauche die Praxis Nachwuchs. Da gehe es eben um den Ausbildungsberuf der Kauffrau im Gesundheitswesen. Und da war es bislang nicht möglich jemand zu finden, der ins Team passt, so Sittl. Umso größer die Freude über Mia Luy. Für die 16-Jährige ist es auch acht Wochen später noch ein perfekter Ausbildungsstart in den Traumberuf.