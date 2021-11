10.11.2021, 05:38 Uhr

B85 wegen Straßenarbeiten gesperrt

In den nächsten Tagen wird es wieder Einschränkungen und Behinderungen auf der B85 geben. Von Schwandorf in Richtung Cham ist die B85 komplett gesperrt. In der Gegenrichtung wird umgeleitet. Ein Ende der Großbaustelle ist erst im Dezember in Sicht.