B85 gesperrt: Ein Toter bei Kollision mit Polizeiauto

Bei einem Verkehrsunfall auf der B85 im Landkreis Schwandorf ist am Mittwochnachmittag ein Mensch getötet worden.

Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der Autofahrer war mit seinem Pkw-Kombi im Begegnungsverkehr mit einem Fahrzeug der Bundespolizei zusammengestoßen. In dem Polizeiauto saß ein Beamter, er wurde mittelschwer verletzt. Der Fahrer des Kombi erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, und wer ihn möglicherweise verursacht hat, ist nach Polizeiangaben derzeit noch unklar.

B85 ist vorerst gesperrt

Der Unfall ereignete sich zwischen Wackersdorf und Heselbach. Die B85 ist dort seither komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist unklar.