B469 bei Niedernberg: Sattelschlepper und Transporter umgekippt

Laut Polizei kam der Sattelschlepper gegen 13.15 Uhr in Richtung Seligenstadt zwischen den Anschlussstellen Großwallstadt und Niedernberg nach links von der Fahrbahn ab, geriet an die Mittelleitplanke und kippte daraufhin um. Ein entgegenkommender Transporter wich nach rechts aus, kippte ebenfalls um landete in einer Wiese. Beide Fahrer wurden vom Notarzt versorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei geht von einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich aus.

Die B469 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – auch auf den Ausweichstrecken.